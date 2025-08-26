Estados Unidos: Clima en Nueva York, Texas y Miami

Suscríbete a nuestros canales

El pronóstico meteorológico para Houston, Texas, este martes 26 de agosto anticipa temperaturas elevadas y condiciones inestables, la ciudad alcanzará hasta 33°C de máxima y descenderá a 24°C en horas de la noche. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre un 55% y 80%, con sensación térmica que superará los 40°C, lo que hace que el ambiente sea más sofocante de lo normal.

En contraste con Texas, la ciudad de Nueva York tendrá un martes con temperaturas agradables, alcanzando los 27°C como máxima y 17°C como mínima, la probabilidad de lluvias es casi nula, apenas de un 1% durante el día y 10% en la noche. Los vientos se moverán de forma ligera entre 9 y 13 km/h, y la nubosidad se mantendrá baja, en torno al 30%. Esto explica por qué, aunque hoy el panorama es estable, Nueva York suele enfrentar fenómenos de mayor intensidad en otras temporadas.

En el sur de Florida, el panorama es distinto, para este 26 de agosto, Miami experimentará temperaturas máximas de 34°C y mínimas de 27°C. La probabilidad de lluvias es del 25%, con cielos parcialmente nublados, la humedad, sumada al calor, genera una sensación térmica elevada típica de su clima tropical monzónico, que combina una corta estación seca con una prolongada temporada lluviosa.

El clima en Nueva York, Texas y Miami refleja la variedad atmosférica que caracteriza al país. Mientras Houston enfrenta riesgos asociados a tormentas y ciclones, Nueva York disfruta de un ambiente estable y fresco, y Miami vive el calor húmedo propio del Caribe.