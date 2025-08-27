Estados Unidos: revelan la ciudad que tendrá el sueldo mínimo más alto y la cifra exacta

Suscríbete a nuestros canales

Una ciudad de Estados Unidos se ha posicionado como pionera en materia laboral al anunciar que tendrá el salario mínimo más alto del país. Esta decisión responde a la necesidad de ajustar los ingresos frente al costo de vida, especialmente en un contexto económico donde la inflación ha impactado en los bolsillos de millones de trabajadores.

La localidad que marcará un precedente es West Hollywood, California, la cual fijó su salario mínimo en 19.08 dólares por hora. Esta cifra supera la de otras ciudades de gran tamaño como Los Ángeles y San Francisco, consolidando a la zona como referente en políticas laborales progresistas.

Comparación de sueldo mínimo con otros lugares de Estados Unidos

Este ajuste coloca a West Hollywood por encima de:

Los Ángeles: 16.78 dólares por hora.

San Francisco: 18.07 dólares por hora.

Seattle: 19.97 dólares por hora para grandes empresas (aunque con excepciones).

El incremento salarial busca beneficiar, en especial, a los empleados de restaurantes, hoteles y comercios, sectores con una alta presencia en la ciudad. Se espera que este ajuste brinde mayor estabilidad económica y reduzca la brecha entre ingresos y gastos básicos como vivienda, transporte y alimentación.

Aunque muchos celebran la medida, algunos empresarios han mostrado preocupación por el aumento en los costos operativos. Sin embargo, los defensores de la política aseguran que salarios más altos favorecen la retención de empleados, incrementan la productividad y estimulan el consumo local.

El ejemplo de West Hollywood podría motivar a otras ciudades a evaluar sus políticas salariales y avanzar en la misma dirección. Este tipo de medidas refuerzan el debate nacional sobre la necesidad de un salario mínimo federal más alto que se ajuste a la realidad económica de los trabajadores en todo el país.