El increíble decreto de la Jefa de Gobierno de Ciudad de México para el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA de 2026, la cual será la primera en celebrarse en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), iniciará el 11 de junio de dicho año, siendo la sede de dicho evento inaugural la Ciudad de México.

La apertura del torneo se celebrará en el legendario Estadio Azteca, que ya figura en el selecto grupo de recintos que han albergado inauguraciones mundialistas: lo hizo en 1970 y 1986, siendo anfitrión nuevamente en 2026.

En un hecho sin precedentes, la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, anunció que esta fecha será declarada feriado local. La medida pretende garantizar que los capitalinos puedan disfrutar sin restricciones laborales ni escolares de lo que será, según ella, un momento histórico para la nación.

Una inauguración a lo grande

Brugada adelantó que la declaratoria de día feriado aplicará solo para la Ciudad de México y forma parte de una estrategia más amplia que incluye un operativo de movilidad y seguridad robusto que incluye más de 20 mil efectivos para garantizar fluidez y protección, y se implementarán ajustes en el Metro, Metrobús y RTP, facilitando el acceso al Estadio Azteca.

Como parte de la celebración deportiva, también se anunciaron festivales y eventos en las 16 alcaldías de la capital, al igual que se instalarán pantallas gigantes en espacios emblemáticos como el Zócalo, Alameda Central y el Bosque de Chapultepec, permitiendo que los ciudadanos vivan la emoción del torneo desde sus colonias.

Con este escenario, la capital no solo reafirma su condición de sede futbolera, sino que también proyecta una ciudad vibrante y en sintonía con el mayor espectáculo deportivo global. El Mundial 2026 se espera que atraiga a millones de visitantes y deje una derrama económica considerable, respaldando proyectos de infraestructura y promoción cultural.