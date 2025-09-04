Brasil busca otro triunfo en el Maracaná ante un Chile sin opciones al Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Brasil y Chile vuelven a verse las caras en el mítico Maracaná este jueves 4 de septiembre en un duelo que, sobre el papel, parece una reedición de la diferencia de jerarquía entre ambas selecciones, pero que siempre guarda matices cuando se trata de eliminatorias sudamericanas.

La Selección Brasilera llega a Río de Janeiro con la presión de mantener su buena racha y afianzarse en la clasificación; suma 25 puntos y comparte unidades con Ecuador, ocupando Brasil la tercera plaza por diferencia de goles.

Claves del choque en el Maracaná

La moral de la Canarinha está alta tras el ajustado triunfo 1-0 contra Paraguay en su anterior compromiso, un resultado que sirvió para recuperar confianza defensiva y apuntalar el proyecto táctico del cuerpo técnico. Ese triunfo, logrado con un gol que rompió la paridad, confirmó además la capacidad de Brasil para ganar partidos cerrados cuando el rival se repliega y busca cerrar espacios.

En lo organizativo, el partido se jugará en el Estadio do Maracanã, escenario que siempre magnifica los partidos importantes en Río de Janeiro y donde la selección local buscará convertir en factor la presencia de su gente.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti ha mostrado variantes ofensivas con hombres que pueden desequilibrar en espacios cortos, pero la lectura del rival y la puntería en el último pase serán determinantes. Además, el Maracaná —además de su carga emotiva— plantea un ambiente hostil para cualquier visitante, y Chile necesitará neutralizar la conexión entre los extremos brasileños y el mediocampo si quiere evitar una noche complicada.

Crisis de La Roja

Por su parte, Chile llega a Río en situación crítica: con apenas 10 puntos y ubicado en el fondo de la tabla, la selección chilena está ya fuera de cualquier posibilidad real de clasificar al Mundial 2026. El equipo andino, que alguna vez fue protagonista en eliminatorias, atraviesa ahora un proceso de reconstrucción y busca terminar con dignidad esta ventana de partidos, focalizándose en la formación de una nueva generación y en recuperar sensaciones ante rivales de mayor jerarquía.

Más allá de la diferencia de tablas, el partido ofrece micro-historias: jugadores que buscan reivindicarse, jóvenes que podrían ganar minutos importantes en un contexto de poco riesgo clasificatorio para Chile y nombres pocos conocidos de Brasil librando la pelea por consolidar su lugar en la lista final del próximo Mundial. Tácticamente, se espera que Chile adopte un planteo conservador, intentando cortar circuitos desde la presión alta y buscar salidas rápidas al contragolpe, mientras Brasil intentará sentenciar por medio de la posesión y la movilidad de sus atacantes.

En definitiva, el duelo del jueves en el Maracaná será una prueba de carácter para Brasil, obligado a mostrar solidez ante un rival que, aunque tocado, siempre puede incomodar en momentos puntuales. Para Chile, será una oportunidad para mostrar nuevos rostros y rescatar orgullo en un torneo donde las matemáticas ya no acompañan sus aspiraciones.