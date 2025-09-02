Eliminatorias Conmebol

Así marcha las Eliminatorias Conmebol antes de la última doble fecha (+Detalles)

Faltan pocos días para que conozcamos a todos los clasificados de Sudamerica para la próxima Copa del Mundo

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 07:20 am
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de la historia, las Eliminatorias Conmebol son de las más exigentes en todo el fútbol internacional y sin duda de cara al Mundial de 2026 no fue excepción. Esta semana comienza la última doble fecha y será clave para conocer a los últimos clasificados a la cita mundialista del próximo año.

NOTAS RELACIONADAS

Sudamerica para el próximo torneo ofrece seis cupos y medio. Los seis primeros equipos de la tabla clasifican de manera directa a la Copa del Mundo y el séptimo lugar jugará el repechaje. Todos esos puestos, estarán definidos en la próxima doble fecha, que estará realmente vibrante.

Así marcha la tabla de posiciones

Hasta ahora, Argentina, Ecuador, Brasil Uruguay, Paraguay y Colombia son los equipos que estarían clasificando de forma directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por su parte, Venezuela tras estar en el séptimo lugar, iría al repechaje. Sin embargo, nada de esto está decido, ya que esta semana y la próxima nos deparan juegos vibrantes, que definirán esta tabla de posiciones.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Juan Soto Randy Arozarena Ketel Marte
Martes 02 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Eliminatorias Conmebol