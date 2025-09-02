Así marcha las Eliminatorias Conmebol antes de la última doble fecha (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de la historia, las Eliminatorias Conmebol son de las más exigentes en todo el fútbol internacional y sin duda de cara al Mundial de 2026 no fue excepción. Esta semana comienza la última doble fecha y será clave para conocer a los últimos clasificados a la cita mundialista del próximo año.

Sudamerica para el próximo torneo ofrece seis cupos y medio. Los seis primeros equipos de la tabla clasifican de manera directa a la Copa del Mundo y el séptimo lugar jugará el repechaje. Todos esos puestos, estarán definidos en la próxima doble fecha, que estará realmente vibrante.

Así marcha la tabla de posiciones

Hasta ahora, Argentina, Ecuador, Brasil Uruguay, Paraguay y Colombia son los equipos que estarían clasificando de forma directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por su parte, Venezuela tras estar en el séptimo lugar, iría al repechaje. Sin embargo, nada de esto está decido, ya que esta semana y la próxima nos deparan juegos vibrantes, que definirán esta tabla de posiciones.