Si la Vinotinto queda en repechaje: ¿Cuándo jugaría esta instancia?

La hora ha llegado para la Vinotinto, en la que deba jugarse sus opciones de meterse en su primera Copa del Mundo de mayores. Para eso tiene en frente una última doble fecha de eliminatorias ante Argentina y Colombia, que dictarán el desenlace para los criollos.

De estos dos juegos existen demasiadas expectativas en Venezuela ahora mismo, sobre todo, en pleno conocimiento que hasta opciones matemáticas están encima de la mesa de una clasificación directa, ganando ambos duelos y esperando dos derrotas colombianas -o un revés y empate de los cafeteros en esos duelos-.

No obstante, de no darse el cupo directo en septiembre, quedaría otro camino abierto: el repechaje. Justamente, esa instancia puede ser la válvula de escape que de al equipo dirigido por Fernando Batista la oportunidad de llegar a su primer mundial.O

Precisamente, hablando de repechaje hay que destacar que el aumento de 32 a 48 participantes para el Mundial 2026 dejó una resolucion en la FIFA, que decidió modificar la forma en la que se jugaba esa fase previa.

¿Cómo y cuándo jugaría Venezuela ese repechaje?

Esa ronda clasificatoria no se definirá como en el pasado, que dejaba el boleto a una sola llave conta alguna selección de otra confederación, sino que ahora será parecido a un 'mini torneo' entre el 26 y el 31 de marzo de 2026.

Este certamen dará lugar a seis selecciones, de las que solo se otorgarán dos cupos para la Copa del Mundo a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá en el mes de junio.

El acceso o reparto para esta 'repesca' está dividido de la siguiente manera:

2 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf)

1 de la Confederación Africana (CAF)

1 de la Confederación Sudamericana (Conmebol)

1 de la Confederación Asiática (AFC)

1 de la Confederación de Oceanía

Por los momentos, todavía no se saben los nombres de cinco selecciones, porque el único seleccionado confirmado es Nueva Caledonia, representante por la Conferencia de Oceanía.

Esta repesca contará con cuatro compromisos: dos semifinales y dos finales, es decir que los que se lleven la alegría en esas finales se ganarán su lugar en la cita mundialista.

Un dato no menor de cómo se conformará el torneo se explica en que a esas semifinales se dirigen las cuatro con menor ranking FIFA del mes de noviembre, mientras las dos mejores de las seis esperarán directamente en la gran final.

La Vinotinto en este momento está ubicada en la séptima casilla de la tabla de posiciones, una posición que le estaría dando su clasificación al repechaje mundialista, antes de los duelos ante Argentina y Colombia en el mes de septiembre.