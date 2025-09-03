Fernando "Bocha" Batista dijo esto sobre Rondón y Rincón previo al juego ante Argentina (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Este 4 de septiembre, La Vinotinto buscará acercarse al puesto de repechaje, con miras al Mundial de 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, los venezolanos contarán con una tarea nada fácil.

Los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista se medirán a la capital argentina al vigente campeón del mundo, en lo que posiblemente será la despedida de Lionel Messi jugando en casa, por lo cual los albicelestes tienen la intención de sumar los tres puntos.

Venezuela afronta un duro encuentro ante Argentina

El elenco nacional está obligado a por lo menos sumar una unidad, sino quiere llegar en un estado de apremio para el duelo contra Colombia en el Monumental de Maturín, con Bolivia pisándole los talones.

Sin embargo, el director técnico de La Vinotinto, Fernando Batista, se muestra optimista sobre una posible clasificación al repechaje. Así lo dejó saber en la rueda de prensa efectuada horas previas al pitazo inicial.

Fernando Batista elogió a los veteranos de La Vinotinto

El estratega se refirió específicamente en la veteranía de Salomón Rondón y Tomás Rincón, quienes estar con la selección desde hace más de una década y son pilares en la estructura del equipo.

"Lógicamente son dos jugadores muy referentes, que tienen mucha influencia sobre el resto del plantel. También lo tiene Rafa Romo. Una de las cosas que más deseo yo también para este sueño, para esta clasificación es por ellos, porque sé que la vienen luchando hace mucho. Están ahí cerca y ojalá que a ellos se les cumpla también ese deseo", comentó.

Por el momento, La Vinotinto se encuentra en puesto de repechaje, con 18 puntos, teniendo uno más que Bolivia, el cual totaliza 17. Ambas selecciones tienen un partido de local y uno de visita.