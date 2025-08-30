Sistema Patria: Bonos y montos activos este sábado 30 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria se mantiene distribuyendo bonos, beneficios y programas sociales a los venezolanos, por directrices gubernamentales. La asignación se realiza de manera directa y gradual. Los fondos son depositados en la billetera virtual y los usuarios tienen un plazo máximo de 15 días para transferirlos a sus cuentas bancarias.

Para aumentar las probabilidades de obtener los pagos es necesario ingresar frecuentemente a la plataforma digital y responder las encuestas sobre servicios, mercado y CLAP. También, debes completar el nivel máximo de seguridad que incluye: renovación de la contraseña, añadir el correo electrónico y el lugar de residencia actual.

La acreditación es notificada a través de un mensaje de texto del número 3532 o 67373. De igual modo, exhortamos a los usuarios a ingresar en las redes sociales de Patria o en sus canales aliados para conocer las fechas de entrega, monto y otros detalles.

Bonos activos y pagando este sábado 30 de agosto

Este sábado 30 de agosto, los venezolanos continúan recibiendo los siguientes bonos:

Corresponsabilidad y Formación: Dirigido a trabajadores activos de la Administración Pública, cuyo monto es de 27.300 bolívares equivalente a 185,61 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Cuadrantes de Paz: Para los organismos de seguridad ciudadana, tiene un monto de 10.500 bolívares o 71,38 dólares.

Cultores Populares: Para los promotores culturales, quienes obtienen 6.300 bolívares o 42,83 dólares al tipo de cambio vigente del BCV.

Bono Vacacional: Destinado a docentes y jubilados del sector público, cuyo monto es de 7.700 bolívares o 51,87 dólares.

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

Inicia sesión en el Sistema Patria Dirígete a la sección de “Monedero” Haz clic en la opción de “retiro de fondos” Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos Pulsa “continuar” y luego “aceptar” El Sistema validará la operación como exitosa y ¡listo!