Pedigrí de campeón: El hijo de un invicto que hizo campaña en La Rinconada está de vuelta

Este domingo 07 de septiembre, se disputará la reunión 34 de carreras con una programación de 12 competencias y para esta ocasión dos pruebas en las carreras no validas serán especiales para potros y potrancas de dos años que se perfilan como futuros corredores en La Rinconada.

El De Barrios, descendiente del Campeón Sprinter del Caribe Pedro Caimán en Pequeña Sophia por Water Poet hace su reaparecida luego de 175 días sin correr y es parte de la nómina de la quinta carrera con la monta en esta ocasión de Larry Mejías presentado por Dotwing Fernández en distancia de 1.200 metros pautada para las 2:40 de la tarde.

Este caballo castaño es nacido y criado en el Haras El Centauro pertenece al Stud ‘Sebastián Ignacio’ regresa a la pista con los siguientes implementos BB (Bozal Blanco), La (Lengua Amarrada) y Vendas.

Sus últimas tres presentaciones no deben ser tomadas en cuenta ya que ha presentado diferentes tropiezos en carrera que le han impedido realizar una mejor actuación tal y como se puede apreciar en un video que le colocamos a continuación donde arriba en la última casilla el pasado 16 de marzo del presente año con Robert Capriles.

Padre: La Rinconada Sangre de Lugo Reaparece

Pedro Caimán ganador de 11 en 11 presentaciones donde destaca a los 3 años, 1º Copa Velocidad del Caribe; a los 4 años, Campeón Sprinter en 2015, 1º Clásico Sprinters (G1), Clásico Federico Carmona Perera (G3), Clásico Asociación Hípica de Propietarios (G3), Clásico Grano de Oro (G3), Copa El Gran Sol.

Estos han sido los ejercicios más recientes de El De Barrios:

Ago 20 R. Rondón E/s 28.2 42.3 (600) salió al tiro cargó adentro y cómodo con remate de 14,1.

Ago 30 R. Rondón E/S 30 43,2 (600) 57 75/ cómodo con remate de 13,2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.