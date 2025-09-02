Luis Torrens gana terreno en la receptoría de los Mets con increíbles registros (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Luis Torrens tiene la oportunidad de terminar como receptor de todos los días de los Mets de Nueva York de la temporada en las Grandes Ligas. Los metropolitanos se juegan su puesto para aspirar a los Playoffs, sea ganando e banderín de su división o desde el comodín.

El venezolano comenzó a todo tren el último mes de la ronda regular y fue uno de los protagonistas en la victoria de los neoyorquinos (10-8) sobre Tigres de Detroit. El nativo de Valencia estuvo perfecto en tres apariciones al plato tras ligar de 3-3 con dos remolcadas y par de anotadas.

Torrens fue el responsable de empujar las primeras carreras de los Mets con doblete en la parte alta de la segunda entrada. El cátcher se trajo al plato a Mark Vientos y Jeff McNeil para darle la vuelta al marcador (2-1), en ese entonces. Dos innings más tarde, el criollo disparó su segundo inatrapable para montar una amenaza para la tropa de Carlos Mendoza en ese capítulo. El tercer batazo de la jornada llegó en el sexto tramo sin corredores en las bases.

Luis Torrens se prende con los Mets

Los problemas de lesiones de Francisco Álvarez le han dado la oportunidad a Torrens de tener más tiempo de juego en la segunda mitad de MLB. El receptor está encendido con el madero y se ha ganado su puesto con la organización de Nueva York a punta de tablazos.

El cátcher de 29 años luce números calientes en los últimos siete compromisos. En ese lapso, el venezolano cuenta con promedio al bate de .381, dos jonrones, 10 remolcadas, ocho hits, seis anotadas, .435 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .762 en 21 apariciones al plato.

Sus estadísticas han mejorado y de mantener su producción podría convertirse en una pieza determinante para el dirigente Carlos Mendoza en la recta final de la campaña regular. Después de su gran aparición ofensiva, el valenciano cuenta con average de .226, cuatro jonrones, 26 remolques, 16 anotaciones, 53 imparables y un OPS de .629 en 85 partidos.