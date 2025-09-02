Peajes en Venezuela: Así quedaron los nuevos montos tras el aumento que rige desde septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Desde ayer 1 de septiembre, entró en vigencia un nuevo aumento de tarifas en peajes en todo el país, según lo anunciado por el Ministerio de Transporte. Este ajuste representa el segundo incremento en pocas semanas y busca generar recursos para financiar los trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial que se desarrollan a nivel nacional.

¿Cómo quedaron los precios en los peajes?

El nuevo tarifario fue publicado en las casillas de cobro y presenta variaciones según el tipo de vehículo y la cantidad de ejes. Los valores son los siguientes:

Vehículos livianos y microbuses: Bs 80

Autobuses: Bs 120

Carga liviana: Bs 570

Carga pesada 2 ejes: Bs 640

Carga pesada 3 ejes: Bs 710

Carga pesada 4 ejes: Bs 780

Carga pesada 5 ejes: Bs 910

Carga pesada 6 ejes: Bs 1.140



El Gobierno nacional ha explicado que este incremento está vinculado con la ejecución del Plan Nacional de Atención Integral de Vialidad 2025, cuyo objetivo es mejorar la red de autopistas y carreteras del país, ya que, con la recaudación de los peajes se busca acelerar las labores de mantenimiento y modernización de la infraestructura vial.

El viceministro de Transporte Terrestre, Héctor Rojas, informó que actualmente la carretera Panamericana ya registra un 30% de avance en su rehabilitación, especialmente en la carpeta asfáltica. Este proyecto, según señaló, se desarrolla con rapidez y se apoya en la articulación entre el sector público, privado y el Gobierno Bolivariano en distintos niveles.

Además de la Panamericana, el Plan Nacional incluye intervenciones en: