Bono Corresponsabilidad y Formación: Monto, organismos beneficiados y cómo cobrarlo vía Patria

El Bono Corresponsabilidad y Formación se ha convertido en uno de los beneficios más esperados del Sistema Patria, no obstante, no está dirigido a toda la población, sino a un grupo de trabajadores de instituciones estratégicas que cumplen funciones clave dentro del aparato estatal.

¿Quiénes reciben este bono especial a través del Sistema Patria?

El subsidio se asigna únicamente a empleados de organismos públicos seleccionados. Entre ellos se encuentran:

CORPOELEC

PDVSA

Ministerio de Energía Eléctrica (MPPEE)

Ministerio de la Defensa (MPPD)

Cancillería

De acuerdo con los anuncios oficiales, la selección busca beneficiar a quienes desempeñan labores críticas para el funcionamiento de los servicios esenciales y la administración pública.

Monto del beneficio según el rol del trabajador

La cantidad a recibir varía dependiendo del cargo y del organismo al que esté adscrito el trabajador. En la más reciente entrega, realizada el 29 de agosto, los montos oscilaron entre 27.300 y 38.500 bolívares, esta diferencia responde al nivel de responsabilidad y a la posición que ocupan los beneficiarios dentro de su institución.

En el caso del sector educativo, solo los docentes activos del Ministerio de Educación pueden optar a este apoyo, siempre y cuando hayan completado el curso de Formación de Docentes de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio.

Requisitos básicos para recibirlo

Para tener acceso al bono, los trabajadores deben cumplir con varias condiciones establecidas en el Sistema Patria: