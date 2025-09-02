Estados Unidos: 5 claves esenciales para que conductores eviten multas en Texas bajo nueva ley

Suscríbete a nuestros canales

En 2023, Texas aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara 1885, que modificó la Sección 545.157(a) del Código de Transporte, la reforma busca proteger a trabajadores que realizan labores al borde de la carretera, incluyendo ahora a operadores de grúas, oficiales de control animal y personal de control de estacionamiento, puesto que antes, solo estaban contemplados los vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos y patrullas policiales.

Qué exigía la norma anterior en Texas

Originalmente, los conductores debían reducir la velocidad y cambiar de carril al acercarse a vehículos de emergencia, la intención era salvaguardar a socorristas y oficiales que se encontraban trabajando junto a la vía. Sin embargo, la ley no cubría a los trabajadores de grúas ni al personal de control de estacionamiento, dejando un vacío de seguridad para estos grupos.

Principales cambios de la nueva normativa

La enmienda ahora protege a los oficiales de control animal y a los trabajadores de estacionamiento. Las medidas que deben seguir los conductores incluyen:

Cambiar de carril cuando sea seguro, alejado del vehículo de servicio.

Reducir la velocidad a 20 mph por debajo del límite publicado si no es posible cambiar de carril.

La Ley SB 305, vigente desde septiembre de 2025, establece multas de entre $500 y $1.250 para quienes no cumplan las normas. Si la infracción provoca daños, se trata de un delito menor de Clase A, con multas de hasta $4.000 y posible encarcelamiento. Esta legislación refuerza la ya conocida política de “Move Over or Slow Down” y extiende la protección a más trabajadores de la vía pública.

Cómo prevenir multas y accidentes