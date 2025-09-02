Estados Unidos: 5 claves esenciales para que conductores eviten multas en Texas bajo nueva ley

NOTAS RELACIONADAS
En 2023, Texas aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara 1885, que modificó la Sección 545.157(a) del Código de Transporte, la reforma busca proteger a trabajadores que realizan labores al borde de la carretera, incluyendo ahora a operadores de grúas, oficiales de control animal y personal de control de estacionamiento, puesto que antes, solo estaban contemplados los vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos y patrullas policiales.
Qué exigía la norma anterior en Texas
Originalmente, los conductores debían reducir la velocidad y cambiar de carril al acercarse a vehículos de emergencia, la intención era salvaguardar a socorristas y oficiales que se encontraban trabajando junto a la vía. Sin embargo, la ley no cubría a los trabajadores de grúas ni al personal de control de estacionamiento, dejando un vacío de seguridad para estos grupos.
Principales cambios de la nueva normativa
La enmienda ahora protege a los oficiales de control animal y a los trabajadores de estacionamiento. Las medidas que deben seguir los conductores incluyen:
- Cambiar de carril cuando sea seguro, alejado del vehículo de servicio.
- Reducir la velocidad a 20 mph por debajo del límite publicado si no es posible cambiar de carril.
La Ley SB 305, vigente desde septiembre de 2025, establece multas de entre $500 y $1.250 para quienes no cumplan las normas. Si la infracción provoca daños, se trata de un delito menor de Clase A, con multas de hasta $4.000 y posible encarcelamiento. Esta legislación refuerza la ya conocida política de “Move Over or Slow Down” y extiende la protección a más trabajadores de la vía pública.
Cómo prevenir multas y accidentes
- Mantenerse atentos a vehículos detenidos y luces de advertencia.
- Cambiar de carril cuando haya más de un carril disponible.
- Reducir la velocidad si no es seguro moverse.
- Evitar distracciones como el uso del teléfono.
- Reconocer todos los vehículos cubiertos, incluyendo grúas y personal de control de estacionamiento.