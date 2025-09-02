El Mundial de Desayunos: Venezuela conquista al mundo con la arepa (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El streamer español Ibai Llanos se las ingenió para crear El Mundial de Desayunos, un enfrentamiento entre platillos típicos de países del mundo, en donde el juez principal son los usuarios en línea que votan por su favorito.

Durante la primera ronda Venezuela y República Dominicana se enfrentaron, por el lado venezolano un par de arepas reina pepiada, y por el otro el mangú. Luego de una ardua jornada de votos, el país resultó ganador.

Sin embargo, la siguiente ronda contra Colombia fue una de las más competitivas porque involucraba la arepa venezolana y colombiana, un debate de años por el origen de un alimento precolombino.

Esta batalla incluyó creadores de contenido y hasta franquicias de comida rápida que se unieron para buscar los votos de sus seguidores. El lunes 1 de septiembre, Ibai Llanos reveló los resultados oficiales, siendo Venezuela con una arepa reina pepiada, empanada de carne mechada y una malta el desayuno ganador con 2.7 millones de votos, frente a 1.7 del hermano país.

Venezuela a semifinales

Tras una jornada de votaciones, Venezuela competirá con Bolivia para ganar su pase a la final, sin embargo, hasta el momento las votaciones no están abiertas y se espera la revelación de los platos que competirán en esta nueva ronda.

Los países que clasificaron a la semifinal son:

Venezuela, con más 2,7 millones de votos

Chile, con más de 2 millones de votos

Bolivia con más de 1,8 millones de votos

Perú con más de 8,1 millones de votos

Para vota en la siguiente jornada se debe estar atento a las redes sociales del español para depositar su voto por la comida típica del país.

Un streamer que se reinventa

Con este nuevo reto, Ibai Llanos se reinventa y busca conquistar cada plataforma digital con su contenido innovar que ahora involucra a varios países de Latinoamérica. El Mundial de Desayunos, busca conocer cuál es el país con la mejor gastronomía a través de votos populares.

Este torneo también ha desatado diversos debates y discusiones en redes sociales por defender lo autóctono de cada país.