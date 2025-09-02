Estrellas en formación: Estos ejemplares también marcarán el debut en la reunión 34

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada dará la bienvenida al tercer meeting de la temporada, con la reunión número 34, a disputarse este domingo 07 de septiembre por lo que prometerá un toque de emoción de parte del público aficionado en el óvalo de Coche.

Ejemplares debutantes: R34 La Rinconada Datos Hípicos

En esta jornada dominical se tendrá la participación de varios ejemplares que harán su estreno en la pista de Coche.

Este martes 02 de septiembre y a través de este medio digital informamos acerca del debut de las dosañeras Carora’s Dream (USA) y Respuesta Rápida en la primera competencia, además del potro Viejo Parra en la cuarta competencia del ciclo no válido.

Ahora bien, conozcamos los otros ejemplares que también se estrenarán el día domingo en el principal óvalo venezolano.

Las castañas Flor de Caña y Reysgar competirán justamente en la primera carrera, para lote de potrancas nacionales e importadas dosañera, debutantes o no ganadoras.

Flor de Caña es un producto de Gala Award en Patinera y en esta oportunidad llevará el número uno en la gualdrapa, con la monta de Francisco Quevedo, preparada por Fernando Parlli Araujo para el Stud Z.M.

Por su parte Reysgar es una hija del semental de origen norteamericano y ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar (G1) (2018) Tap Daddy en Satanta, nacida y criada en el Haras El Centauro, con el jinete Kelvin Perfecto sobre los estribos y entrenada por José Luis Balzán para los colores del Stud Reina Morena 2.

Mientras que en la primera válida para el juego del 5y6 Nacional, se correrá el lote de yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros.

En esta válida se tendrá el estreno de la tordilla Giulia nacida y criada en el Haras Monumental, será montada por Franklin Velásquez y la presentación de Aldo Traversa para los colores del Stud Tanky y Keiko. Por tanto la tresañera llevará el número ocho en la gualdrapa.