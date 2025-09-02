Hermana completa del ganador selectivo Snujake hace su estreno este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El prestigioso hipódromo La Rinconada se prepara para la reunión número 34, un evento que promete ser memorable para los aficionados a las carreras de caballos. La jornada, con inicio a la 1:00 p.m. el domingo 7 de septiembre, presentará un total de 12 carreras.

Dos de estas competencias, reservadas para potros y potras en pruebas no válidas, destacan en el programa. Con un recorrido de 1.100 metros y una bolsa de $30.000, estas carreras son una oportunidad para ver en acción a los futuros campeones del hipismo nacional. Además de la emoción, estas pruebas contribuyen al desarrollo del hipismo en el último cuatrimestre del año.

Debutante: La Rinconada Carreras No válidas

La primera carrera de la tarde fue reservada para potrancas de dos años debutantes o no ganadores, hasta el momento hay seis potras inscritas para correr en 1.100 metros.

En la misma se podrá ver el debut de una hermana completo del ganador selectivo Snujake que recientemente reapareció en la arena de Coche y que hasta el momento tiene campaña de tres actuaciones para dos triunfos uno de ellos selectivo al ganar el Clásico Cañonero (GI) del pasado año.

Se trata de Respuesta Rápida una alazana de dos años es el mismo cruce de Mr. Defence en Lady Champ por Champlain, nacido y criado en el Haras La Primavera, del Stud ‘Los Deportistas’, entrenada por Carlos Luis Uzcátegui con la monta del jinete profesional Jhonathan Aray.

Dicho ejemplar hará su debut con los implementos, CC (Casquillos Correctivos), BB (Bozal Blanco), M (Martingala) y La (Lengua Amarrada), esta yunta en la presente campaña tiene récord de 26 actuaciones para 15 triunfos que equivale a una buena efectividad de 58%.

Ejercicios: La Rinconada Potra Debutante

Ago 22 Con traqueador E/P 15 27 39,2 (600) 52,2 2p 66,3/82,2//99//99/// extraordinaria, cómoda muy bien + 8c Uriel con remate de 12,2.

Ago 29 Yam González E/P 14,1 27 39 51 (800) 64,4 79,1/ veloz y fenómeno +5c potra/ remete de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.