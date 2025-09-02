Estados Unidos: El documento que migrantes deben presentar ante ICE para proteger a sus hijos

Suscríbete a nuestros canales

En el contexto migratorio actual de Estados Unidos, los encuentros con el ICE generan gran preocupación entre las familias inmigrantes, y es que, las detenciones inesperadas dejan a los padres en situaciones de vulnerabilidad y ponen en riesgo el bienestar de sus hijos. Por ello, los expertos recomiendan contar con un documento legal esencial que garantice la protección de los menores ante cualquier eventualidad.

¿Qué es este documento y por qué es importante?

Se trata de una carta poder, un recurso legal que permite que un adulto de confianza, como un familiar o amigo, asuma la custodia temporal de los hijos en caso de que los padres sean detenidos o deportados.

Beneficios principales:

Evita que los niños queden bajo el cuidado temporal del estado.

Mantiene la estabilidad emocional y educativa de los menores.

Permite a los padres asegurar un plan de contingencia legal.

Cuando no existe un documento de custodia temporal, el ICE debe notificar a los Servicios de Protección Infantil (CPS) locales. En estas situaciones, los menores pueden ser trasladados a refugios o casas de acogida mientras un tribunal determina la custodia.

Este proceso puede prolongarse durante meses, interrumpiendo la educación, la rutina y los vínculos familiares de los niños, generando efectos emocionales y psicológicos que podrían ser duraderos.

Alternativas legales complementarias

Además de la carta poder, existen otras herramientas legales que refuerzan la protección de los menores:

Poder notarial designando un tutor temporal.

Testamento indicando custodia en caso de deportación permanente.

Leyes de tutela de emergencia que permiten obtener custodia rápida en situaciones críticas.

Estas opciones brindan capas adicionales de seguridad, evitando que los niños sean separados de su círculo familiar de apoyo.