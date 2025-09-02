Estados Unidos: Guía completa sobre Medicare, sus opciones y cuándo puedes inscribirte

Suscríbete a nuestros canales

Medicare es un seguro de salud diseñado para personas mayores de 65 años y también para quienes presentan ciertas discapacidades o enfermedades específicas, conocer sus opciones y los plazos de inscripción es fundamental para garantizar cobertura oportuna, evitar interrupciones en los servicios y prevenir penalizaciones en las primas.

Las partes de Medicare y sus beneficios

Parte A (Seguro de hospital) : Cubre hospitalizaciones, cuidados en centros especializados, hospicio y atención domiciliaria.

: Cubre hospitalizaciones, cuidados en centros especializados, hospicio y atención domiciliaria. Parte B (Seguro médico) : Incluye consultas médicas, equipos médicos duraderos y servicios preventivos.

Parte C (Medicare Advantage) : Planes privados que combinan las Partes A y B, e incluyen a menudo medicamentos recetados.

Parte D (Cobertura de medicamentos): Ayuda a reducir los costos de las medicinas recetadas. Conocer estas opciones permite a los beneficiarios elegir planes adecuados a sus necesidades y mantener cobertura continua.

El Período de Inscripción Inicial está dirigido a quienes cumplen 65 años en 2025, dura siete meses: tres meses antes del cumpleaños, el mes del cumpleaños y los tres meses posteriores. Registrarse a tiempo garantiza la cobertura de la Parte A y B desde el inicio y evita retrasos en la protección médica. Inscribirse tempranamente asegura acceso inmediato a hospitalizaciones, consultas y otros servicios esenciales, brindando seguridad y tranquilidad a los beneficiarios.

Período General de Inscripción (GEP)

Para quienes no se inscribieron durante el periodo inicial, existe el GEP, que se activa del 1 de enero al 31 de marzo. La cobertura inicia el 1 de julio, pero los beneficiarios podrían enfrentar penalizaciones de por vida en las primas de la Parte B, aumentando los costos de forma significativa.

Aunque es una segunda oportunidad, los expertos recomiendan registrarse durante la inscripción inicial para evitar retrasos y costos adicionales.

Inscripción abierta

a Inscripción Abierta permite modificar planes y se divide en dos fases:

Período de Inscripción Anual (PEA) : Del 15 de octubre al 7 de diciembre, permite cambiar de Medicare Original a Medicare Advantage o ajustar planes de medicamentos. La nueva cobertura comienza el 1 de enero siguiente.

Inscripción Abierta de Medicare Advantage (MA OEP): Del 1 de enero al 31 de marzo, permite cambiar de un plan Advantage a otro sin volver al Medicare Original. Los cambios se activan el primer día del mes siguiente.

Estas etapas ofrecen flexibilidad para adaptar la cobertura a necesidades médicas cambiantes y garantizar un acceso continuo a los servicios.