CBPC anuncia nuevos cambios para los próximos años (+Detalles)

Este martes 2 de septiembre, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció una decisión histórica que marcará un antes y un después en la dirección del béisbol caribeño. Se confirmó que el comisionado Juan Francisco Puello Herrera concluirá su gestión el 13 de julio de 2027, fecha en la que se cumplirán 34 años de su liderazgo al frente de esta prestigiosa institución.

La resolución fue aprobada por la Asamblea de Presidentes durante la reunión celebrada el pasado 14 de julio de 2025. La principal idea de esta decisión se debe a que se busca un proceso de transición en los altos mandos de la CBPC.

Por lo tanto, se creó una Comisión integrada por el Presidente del Consejo Directivo, el Secretario Ejecutivo y el propio Comisionado, con la finalidad de realizar el proceso hacia la elección de un nuevo titular que represente los valores que se han transformado en los últimos años.

Juan Francisco Puello Herrera deja su cargo como comisionado

Otro de los aspectos que dieron a conocer en el comunicado oficial y aprobados por la Asamblea fue la clarificación de las facultades del Consejo Directivo. Todo esto, con la intención de reafirmar como parte de la estructura de gobierno de la Confederación, con funciones de supervisión, vigilancia y toma de iniciativas para los próximos eventos que se lleven a cabo.

Asimismo, se les da mayor flexibilidad a los países sede de la Serie del Caribe. A partir de ahora, cada anfitrión podrá decidir qué ligas o países invitados incorporará, con la visión de darle un espectáculo de primer nivel de este deporte.

Finalmente, estos anuncios son para enviar un mensaje de estabilidad y visión estratégica en la que el comisionado Juan Francisco Puello trabajará hasta su último día en el cargo para poder dejar toda la planificación encaminada para el futuro exitoso del béisbol caribeño.