La espera terminó y este potro importado vuelve a La Rinconada después de 49 días sin correr

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de la temporada 2025 comenzará este domingo 07 de septiembre y para esa ocasión presentará la reunión número 34 con la cartelera de 12 competencias en el hipódromo La Rinconada. En esta oportunidad no habrá pruebas selectivas de grado.

La cuarta del programa no válido es para potros nacionales e importados de dos años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros.

Egiogbe (USA): Regresa buen debut R34 La Rinconada

El potro importado Egiogbe (USA) (llevará el número 7 en la gualdrapa) hace su regreso a la pista de Coche luego de 49 días sin correr, con la monta del destacado jinete profesional Jhonathan Aray y la preparación de Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowstone.

En su debut que fue el tercer Clásico Día del Veterinario (G3) efectuado el 20 de julio del presente año en el óvalo caraqueño. Allí el presentado por Uzcátegui fue capaz de llegar quinto a 12 cuerpos del ganador Star White. Tras culminar la selectiva, el mismo jockey Aray informó a la junta de comisarios del INH que el importado cargó hacia fuera y así lo dio a conocer en las resoluciones.

Trabajos previos: La Rinconada

El dosañero estadounidense registró el día 22 de agosto 46’’2 para 600 metros, en pelo, cómodo y el pasado viernes 29 de agosto marcó 42’’4 para la misma distancia, en pelo, contenido y bien después de la raya con remate de 13 segundos exactos.