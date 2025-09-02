Todo lo que tienes que saber sobre el dato atrasado que corre una vez más en el 5y6 de La R34

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 07 de septiembre será el comienzo del tercer meeting con la reunión 34 en el hipódromo La Rinconada con la presentación de 12 competencias sin clásicos de grado.

La séptima carrera se dará el inicio a la primera válida del juego del 5y6 Nacional para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros, con la hora de partida a las 3:30 de la tarde.

Vienna Dinamita: Reaparece 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

La alazana Vienna Dinamita (número 1 en la gualdrapa) quedó inscrita para participar en está válida con José Alejandro Rivero sobre el lomo y el entrenamiento de Ademar Rodríguez Piñango, para los colores del Stud Doña Tita.

Cabe mencionar que la nacida y criada en el Haras Urama reaparece luego de 49 días sin correr por lo que será una de las yeguas ser jugada por el público apostador en la mencionada jornada dominical.

Datos curiosos: Yunta Padre Vienna Dinamita 5y6 La Rinconada

Resulta interesante destacar dos hechos curiosos con respecto de la yegua Vienna Dinamita:

El primero de ellos tiene en relación con la yunta Rivero-Rodríguez Piñango pues en seis ocasiones no han conocido la victoria, por lo que es probable que esta dupla tratará de conseguir su primera foto con la mencionada yegua.

Mientras que el segundo dato curioso es relacionado con su padre, el semental Can pues la semana pasada corrieron tres de sus productos en el cierre del segundo meeting: Gran Hacedion que llegó en la tercera competencia de ciclo no válido; Salome que llegó segunda en la tercera válida para el juego del 5y6 y Talentoso llegó tercero en la cuarta válida.

Solo logró una victoria en calidad de padrillo y fue por intermedio de su hija Salome el 22 de septiembre de 2024, conducida por Franklin Puello Jr., y la presentación de Wladimir Sánchez en la cuarta válida de la reunión número 36.

¿Podrá Vienna Dinamita conseguir la primera victoria en el inicio del tercer meeting el día domingo en La Rinconada y darle una segunda victoria para su padre Can? Solo usted amigo lector conocerá su respuesta.