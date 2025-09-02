El regreso más esperado: Un pupilo de César Pérez vuelve a La Rinconada tras 147 días sin correr

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 07 de septiembre se dará inicio al tercer meeting del año con la realización de la reunión número 34, que contará con la programación de 12 competencias, por lo que la afición hípica nuevamente se hará acto presencia a las tribunas del hipódromo La Rinconada para dar un toque de emoción y adrenalina en cada carrera. Cabe mencionar que no habrá eventos selectivos.

Un total de diez (10) caballos nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores, participarán en la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, que corresponde a la mencionada jornada dominical, pautada para las 5:10 de la tarde en el óvalo caraqueño.

Papa Estefano: Regreso 5y6 R34 La Rinconada

Entre los participantes que regresa a la pista caraqueña tras 147 días sin correr es Papa Stefano será conducido por el jockey aprendiz Franklin Puello Jr., y entrenado por César Pérez para los colores del Stud Papa Pedrop9.

Su última actuación pública fue el pasado 13 de abril del presente año llegó octavo a 17 cuerpos del ganador Pan de Azúcar.

Trabajos previos: La Rinconada

El último trabajo lo efectuó el día viernes 29 de agosto, registró 52’’1 para los 800 metros, en silla, salió al tiro, cómodo con remate de 12’’3.