Amanda Dudamel anda enferma: "Me agarró fuerte"

Amanda Dudamel Newman ha utilizado sus historias de Instagram, para compartir con sus seguidores que presenta un fastidioso resfriado. La belleza de 25 años, ha posteado con unas imágenes con la cara apagada por el malestar general.

Desde la intimidad de su hogar y en la compañía de su ahora esposo, Daniel Roa, Dudamel ha comentado que es un resfriado que la tiene en cama y con la nariz totalmente tapada.

Mal momento

"Yo empecé tumbada en la cama con un malestar inexplicable. Creo que hay un virus fuerte por allí y me agarró con las defensas bajas", ha escrito en sus historias.

Acostada en el pecho de su amigo, novio, compañero y esposo, asegura que el malestar se ha intensificado con la partida de su madre, Nahir Newman a Chile, en dónde vive desde hace tiempo.

Sin embargo, la merideña y diseñadora de modas, ha deseado lo mejor a sus seguidores por el comienzo del mes de septiembre.

"Que tengan un lunes productivo. Les mando mis mejores energías para que tengan también una semana muy linda", dijo Dudamel, quien casi gana la corona de Miss Universo en el 2022.

Puro amor

Hace varias semanas la belleza criolla contrajo nupcias con el joven Daniel Roa, en una bonita ceremonia en la compañía de familiares y amigos.

La modelo lució radiante con un vestido en color marrón, fuera de lo común, demostrando su buen gusto para la moda. Además, en unas imágenes estaba muy feliz junto a su padre Rafael Dudamel, quien la abrazó por el sello de su relación de años.

Amanda compartió en redes sociales todas las imágenes de su boda, resaltando el amor infinito por su pareja, a quien conoció hace muchos años cuándo eran unos adolescentes.