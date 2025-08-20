Amanda Dudamel se casó con Daniel Roa en ceremonia íntima

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y exreina de belleza venezolana Amanda Dudamel Newman, se casó por el civil con su novio de años Daniel Roa. A través de Instagram, la joven de 25 años ha posteado un pequeño video e imágenes del momento, con familiares y amigos cercanos.

Gran momento

La merideña aparece en el clip muy sonriente con un vestido fuera de lo común en color marrón, accesorios plateados y maquillaje suave. Mientras que Daniel lució un traje esmoquin, con un color similar al de Amanda.

Todo un derroche de elegancia, que Dudamel ha compartido con sus 1,5 millones de seguidores. Según la virreina universal la boda por el civil se realizó el martes 19 de agosto.

En el clip se aprecia que la ceremonia fue totalmente íntima y repleta de felicidad, besos y abrazos por parte de los esposos, quienes llevan años de relación sólida.

Puro amor

El 19 de enero de este 2025 fue que Daniel y Amanda revelaron al mundo su compromiso, con imágenes del hermoso anillo de compromiso.

En una entrevista ofrecida por la diseñadora de modas a Meridiano, habló de la felicidad por unirse en matrimonio con el joven, quien la acompañó en cada proceso del Miss Venezuela y Miss Universo 2022.

“Desde el momento que hicimos oficial el compromiso comencé a darle forma a la idea que tengo en mi cabeza del vestido. Cómo hacer solamente un vestido. Quiero que ese momento sea de alianza con las personas que estuvieron durante toda mi etapa del Miss Venezuela. Nidal ha sido muy especial para mí, y Robin Morales, ya estamos en conversaciones”, comentó.