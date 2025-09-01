Denuncian estafa en uno de los conciertos de Alleh & Yorghaki en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El pasado mes de junio, los talentosos cantantes venezolanos Alleh & Yorghaki causaron revuelo al anunciar que, después de un tiempo girando por el mundo, regresarían a Venezuela con varios espectáculos para sus seguidores.

Las fechas iniciales eran: 14 de agosto Caracas, 20 de agosto Maracaibo, el 21 Barquisimeto, el 23 su ciudad natal Valencia y, cerraban con broche de oro el 26 de agosto en Lechería, sin embargo, tras agotarse las entradas rápidamente agregaron una fecha más en Caracas.

Precisamente por la locura que desató al abrirse la venta de entradas en todo el país, las productoras Cúsica, Alive Vzla y Sonic Show alertaron sobre posibles estafas, por lo que invitaron a adquirir los boletos solo a través de sus canales regulares, lo cual no fue atendido por todos.

Fans se quedaron sin ver a Alleh & Yorghaki

Días después del espectáculo en Marea Club de Playa en Lechería, estado Anzoátegui, un gran número de personas se quejaron en redes sociales por haber sido estafados al comprar sus tickets para la esperada cita.

De acuerdo a una publicación por El Medio Venezuela, alrededor de 40 fanáticos se quedaron sin poder disfrutar en vivo de temas como “El Ingeniero”, “Capaz” y “Una noche”, tras haber adquirido las entradas vía revendedores.

Los afectados explicaron que, al llegar al evento y pasar su boleto por el lector, estos arrojaban el mensaje: “Este código QR ha sido ha sido desactivado por algún motivo”, lo que indicaba que ya había sido utilizado.

El principal culpable

El incómodo momento dejó a las personas fuera del concierto, quienes dieron detalles sobre el culpable de la estafa, el cual vendió las entradas entre 100 y 150 dólares americanos.

Al unir las piezas, las víctimas descubrieron que se trataba de una persona del estado Lara, sin embargo, hasta el momento no hay mayores detalles.

El hecho fue pasado al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al igual que a la fiscalía de atención a la víctima del Ministerio Público en Anzoátegui, para hallar al responsable y, con suerte, obtener el reembolso del dinero.