La reacción de Rafael Dudamel a la boda de su hija Amanda

Suscríbete a nuestros canales

La virreina universal, Amanda Dudamel Newman, dio un paso definitivo hacia un nuevo capítulo en su vida tras contraer matrimonio por el civil el pasado 19 de agosto con su novio de años, Daniel Andrés Roa Farías, en una ceremonia privada.

Fue a través de Instagram donde surgieron las primeras imágenes que muestra a una pareja muy feliz. La modelo merideña brilló con un vestido marrón complementado por accesorios plateados mientras que, Roa lució un esmoquin del mismo tono.

Este enlace legal llega tras unirse formalmente en enero de este año. Amanda anunció su compromiso con Daniel, su compañero desde la adolescencia, mostrando orgullosa el anillo en redes sociales y compartiendo su alegría.

Rafael Dudamel se pronuncia

Para el momento que se hizo pública la noticia, no estaba claro si su padre, el entrenador del Deportivo Pereira, había dicho presente en la romántica unión, hasta que, mediante su cuenta de Instagram compartió algunas fotografías posando con su hija.

“Te me creciste muy rápido mi niña bonita. Seguiré siempre viéndote y disfrutando de cada uno de tus logros”, escribió en una primera historia acompañada de una foto de los nuevos esposos firmando su acta de matrimonio.

En imágenes siguientes, podemos ver al exfutbolista con Amanda y su otra hija, Victoria, fruto de su relación Nahir Newman. Además, Rafael estuvo junto a su esposa Carolina y 2 de sus 3 hijos varones.

Para su fortuna, el entrenador no solo se reencontró con su primogénita en este día tan especial, sino también con sus padres, a quienes honró en su red social. “Mi viejo, su historia y yo…” y “Ella, mi madre… Ella siempre bella”, fueron sus comentarios.

El amor de Amanda y Daniel

Su historia de amor comenzó cuando ella tenía 13 años y él 15; compartían colegio y pasión por el tenis, deporte que practicaban juntos y que fortaleció su vínculo. Daniel se ha destacado como tenista y representante de Venezuela en la International Tennis Federation.

A lo largo de estos años, han construido no solo una relación sentimental sólida, sino también profesional: la pareja es socia en “Tributo Casa de Café”, un acogedor local en Caracas que refleja el amor de Amanda por sus raíces merideñas.