Emma Rabbe sufre su partida de Venezuela: “Jamás había llorado tanto en mi vida”

Suscríbete a nuestros canales

Como muchos saben Emma Rabbe está de paso por Venezuela luego de haber migrado a Canadá con sus hijos en 2012. Tras años sin visitar su amada tierra, la querida actriz venezolana todavía llora su partida del país.

En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, la protagonista de telenovelas se sinceró sobre varios aspectos de su vida, uno de ellos su identidad criolla. Nacida en Canadá, Rabbe se mudó a Venezuela junto a sus padres cuando tenía 8 meses, su crianza y costumbres son propias del país.

Sin embargo, en sus venas lleva la sangre, púes su madre es venezolana y su padre canadiense.

Dolor por su ida de Venezuela

A pesar que lleva 12 años en Canadá, Emma Rabbe ha llorado su ida de Venezuela como nunca, asegura que no se ha acostumbrado a vivir fuera porque “los sabores, los olores, el amor, el cariño, el calor, no es lo mismo”.

“Soy 100% venezolana”, afirmó la actriz. De igual manera aclaró que no reniega del lugar en donde nació porque su padre es canadiense, pero, toda su identidad es venezolana, desde su forma de hablar hasta sus costumbres.

“Yo crecí aquí, yo respiro el aire de Venezuela. Yo crecí en La Guaira, en la playa, con el pie metido en la arena, descalza, con los pelos de surfista”, comentó sintiéndose orgullosa.

En medio de tanta sinceridad, confesó haber sufrido mucho su partida del país. "Jamás había llorado tanto en mi vida como cuando yo migré", dijo.

La esencia de ser venezolana

En la actualidad, Emma Rabbe ha dejado atrás su carrera como actriz y trabaja en un hospital en Canadá para adultos mayores, a los cuales ha contagiado con su alegría afirmando ser parte de esencia del venezolano.

Si bien, en el país que reside tiene un cultura y costumbres distintas, la exesposa de Daniel Alvarado trata de llevar su identidad en cada lugar que pisa, pues afirma que no se ha alejado completamente de Venezuela a pesar de vivir fuera.