¿Cuáles son las principales ausencias de Bolivia para jugar contra Colombia y Brasil?

La selección de Bolivia se prepara para dos duelos de alta exigencia en las Eliminatorias Sudamericanas, pero lo hará sin varios jugadores importantes.

Para los partidos contra Colombia y Brasil, el seleccionador Óscar Villegas tendrá que lidiar con las ausencias de Patricio Rodríguez, Ramiro Vaca y Bruno Miranda, cada uno por motivos diferentes.

Máximas ausencias

Patricio Rodríguez

La ausencia de Patricio Rodríguez es quizás la más llamativa y ha sido explicada en detalle por el propio Villegas en una rueda de prensa. El "Patito", que estaba en la lista de convocados y a quien se esperaba recuperar a tiempo para el segundo partido, no podrá jugar por una cuestión de nacionalidad deportiva.

El seleccionador reveló que si bien Rodríguez es boliviano por una "resolución suprema", las normas de la FIFA exigen que un jugador nacionalizado resida en el país por un mínimo de cinco años para poder representar a la selección.

El futbolista cumplirá con este requisito el 16 de octubre de 2025, lo que lo inhabilita para esta fecha FIFA.

Ramiro Vaca

Ramiro Vaca es otra baja significativa. El centrocampista se encuentra suspendido de manera provisional por un caso de dopaje. El club Bolívar, al que pertenece el jugador, fue notificado por la CONMEBOL de la "supuesta infracción" luego de dar positivo en un control antidoping.

Aunque aún no hay una sanción definitiva, la suspensión provisional le impide ser parte del equipo nacional mientras el caso se resuelve.

Bruno Miranda

Finalmente, Bruno Miranda no fue incluido en la convocatoria por una decisión puramente técnica del seleccionador. Villegas, en su análisis del rendimiento de los jugadores, optó por no contar con el delantero para estos dos partidos clave.

A pesar de haber tenido un buen momento en su club en el pasado, su actual desempeño no fue suficiente para convencer al cuerpo técnico de que era la opción adecuada para estos encuentros.