¡Insólito! Selección mexicana sufre robo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional de México, con la finalidad de continuar su preparación de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, disputará dos partidos amistosos frente a Japón y Corea del Sur en los Estados Unidos.

Desafortunadamente, sufrió un incidente de seguridad mientras preparaba su primer partido ante la selección nipona. Reportes oficiales indican que individuos no identificados forzaron una de las camionetas que transportaba material del equipo, lo que generó preocupación en el entorno tricolor.

El robo fue descubierto mientras el plantel se encontraba en zona segura y avanzaba con su plan de entrenamiento y concentración. Aunque los reportes no especifican qué artículos fueron sustraídos, el suceso encendió las alarmas sobre la seguridad logística de la delegación mexicana en giras en el extranjero.

Alarmas encendidas

El siniestro tuvo lugar en Oakland, localidad donde existe un alto índice de delincuencia. El periodista Gibrán Araige también menciona que un medio de comunicación encargado de cubrir la actualidad del combinado nacional mexicano también sufrió un incidente similar.

Se trató de un robo rápido y sin violencia, donde el mayor daño fue hacia los vidrios del vehículo del medio de comunicación. Araige, además, indica que no había objetos de valor dentro del mismo.

"El show debe continuar"

Afortunadamente, el incidente no dejó víctimas, ni provocó daños significativos. Sin embargo, La dirigencia de la Federación Mexicana de Fútbol activó de inmediato protocolos de seguridad y realizó una revisión interna junto con las autoridades locales.

Previsto como parte de la preparación para el Mundial 2026, este partido se mantiene en agenda para disputarse el 6 de septiembre. La FMF, por su parte, evalúa reforzar la logística y aumentar las medidas de protección durante sus actividades en el exterior.