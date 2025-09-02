Capitán del Real Madrid explica la diferencia entre Carlo Ancelotti y Xabi Alonso

Suscríbete a nuestros canales

El capitán y lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, ha ofrecido unas interesantes declaraciones a Radio Cope sobre la llegada de su nuevo entrenador, Xabi Alonso.

En una reveladora comparación, el defensor español explicó la principal diferencia que ha notado entre el método de trabajo del técnico vasco y el de su predecesor, el italiano Carlo Ancelotti.

Según el defensor español, el cambio en el banquillo ha traído consigo una modificación en la filosofía de juego y en la dinámica de los entrenamientos. "Cada entrenador tiene sus propios métodos", comentó, antes de entrar en detalles sobre las distinciones.

"Teníamos más libertad"

"Con Carlo Ancelotti teníamos más libertad", confesó Dani Carvajal. Bajo la dirección del técnico italiano, los jugadores gozaban de una mayor autonomía y de un estilo de juego que priorizaba la creatividad y la improvisación.

La etapa de Carlo Ancelotti se caracterizó por una gestión más flexible y un enfoque en el bienestar emocional de la plantilla. En contraste, la llegada de Xabi Alonso ha marcado un giro hacia una metodología más estructurada y rigurosa. "Xabi es más estricto, con más disciplina", afirmó el lateral.

Esto indica que el nuevo entrenador ha implementado un sistema que exige un mayor control táctico y una adherencia estricta a las instrucciones. Alonso, conocido por su mentalidad metódica y analítica desde su etapa como jugador, parece estar imponiendo un orden más rígido en los entrenamientos y en la preparación de los partidos.

Con las palabras de Carvajal se puede tener una visión desde dentro sobre el proceso de adaptación que vive el Real Madrid con su nuevo cuerpo técnico. La transición de la libertad creativa de Ancelotti a la estricta disciplina de Alonso será uno de los factores clave a seguir en la evolución del equipo en esta nueva temporada.