Real Madrid sufre lamentable registro por "culpa" del VAR en La Liga

El Real Madrid no ha tenido problemas en el inicio de la temporada 2025-26 tras acumular tres victorias en la misma cantidad de partidos en La Liga. Además de un puntaje perfecto, los merengues han salido ilesos de ciertas decisiones del arbitraje en este arranque de año.

El mejor ejemplo se vivió en el Santiago Bernabéu cuando la Casa Blanca se impulso 2-1 ante el Mallorca para mantenerse en lo más alto en la Primera División de España. El triunfo de los blancos dfue con un resultado justo, que tranquilamente pudo ser goleada, en la jornada de este domingo 30 de agosto.

Aunque sumaron los tres puntos, el Real Madrid se vio perjudicado por el VAR, que anuló hasta tres goles (dos de Kylian Mbappé y uno de Arda Guler). Este penoso registro de goles invalidados lo posicionó en la cima en un apartado desde que se implementó el VAR por primera vez en la temporada 2018-19 tras su exitosa estreno en el Mundial de Rusia 2018.

Real Madrid líder en goles anulados

Con sus tres anotaciones anuladas en el encuentro contra el Mallorca, el Real Madrid es el equipo con más goles anulados (37) desde que apareció el VAR en la temporada 2018-19. Esta estadística ha generado diversas reacciones entre aficionados y analistas, ya que algunos consideran que el uso del videoarbitraje ha perjudicado al conjunto blanco en momentos clave.

Los madridistas dominan este lamentable registro por una diferencia abismal de su más cercano perseguidor, que viene siendo el Villarreal con 20 tantos. Asimismo, los merengues presenta más del triple de las dianas que le han anulado al Barcelona (14), de acuerdo con el informe del Real Madrid TV.

Del mismo modo, los blancos también se han visto perjudicado en tarjeta rojas recibidas. El Real Madrid ha sufrido más expulsiones (120) que sus equipos rivales (119) en el siglo XXI, siendo un número superior a la cantidad (101) que ha acumula los blaugranas en ese lapso.