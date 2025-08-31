Álvaro Carreras demuestra su valía en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Álvaro Carreras está cumpliendo las expectativas del Madrid al menos en estas primeras de cambio. Durante la jornada frente al Mallorca lució heroico, en un encuentro que exigía bastante personalidad y posición ante miles de aficionados en el Santiago Bernabéu.

El lateral dejó claro su valía en el Real Madrid y sus 50 millones de euros, para regresar a casa.

Carreras ha tenido la plena confianza de Xabi en todos los partidos que ha disputado el Madrid en este inicio de temporada, teniendo la titularidad en los tres. Reúne 270 minutos en Liga que ha sabido responder. El español, le ha dado el respaldo a Xabi desde el césped en cada jugada donde ha sido protagonista con la camiseta blanca.

Su actuación ante el Mallorca estuvo al máximo nivel, dando un ‘plus’ a sus compañeros no solo en defensa, sino también en ataque.

Con el marcador abajo, Carreras participó en la jugada para darle la igualdad al Madeid. El lateral coloco un centro medido al área, qie iba con dirección a la cabeza de Huijsen, quien estaba muy cerca del segundo palo. El central supo maniobrar y servírsela a Güler, quien aprovechó para firmar el 1-1. Luego, Vini colocó el 2-1.

Poco después, el Mallorca coqueteaba con igualar el marcador, pero allí apareció nuevamente Carreras. Tres pasos permitieron bloquear bajo palos el potente disparo de Samú Costa en el 66'. Fue una jugada determinante que puso todo en calma para los blancos y la que hizo entender al Bernabéu quién es ahora el que domina el lateral zurdo merengue.

Una mano amiga para Xabi

Carreras desde el inicio está pisando fuerte, sin dejar espacio para las dudas. Llegó y ya se ha adueñado del carril

Lo que en primer momento parecía una apuesta arriesgada, está siendo ahora mismouna de las mejores noticias del Madrid de Xabi. El lateral ofrece un abanico de cualidades para el esquema de juego de Alonso.