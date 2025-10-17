LIDOM: Águilas Cibaeñas en el ojo del huracán por tema extradeportivo

Suscríbete a nuestros canales

Águilas Cibaeñas está pasando por uno de sus momentos institucionales más delicados de los últimos tiempos. El caso de Fabio Jorge, ha movidos los cimientos del club; ya que el ex tesorero está siendo investigado desde Estados Unidos por conexiones con el Narcotráfico.

Un grupo de socios de las Águilas con sede en Santiago de los Caballeros ha promovido un requerimiento judicial que exige la renuncia de la actual directiva. El documento, respaldado por el doctor Fernando Valdez Gobaira, busca proteger la credibilidad institucional del equipo.

La solicitud plantea medidas concretas: designación de una directiva provisional independiente, auditorías externas, revisión de contratos y desvinculación de personas relacionadas con el ex tesorero. Además, se exige a LIDOM convocar una reunión para establecer una hoja de ruta institucional.

El impacto simbólico de la crisis en la historia de las Águilas Cibaeñas

La situación que enfrenta la directiva de las Águilas Cibaeñas no solo pone en juego la administración del equipo, sino también su legado como una de las franquicias más emblemáticas del béisbol dominicano. La solicitud de intervención por parte de Lidom marca un precedente inédito.

Las Águilas, han sido símbolo de competitividad y orgullo institucional. Esta crisis detonada por el caso Fabio Jorge, amenaza con fracturar esa imagen. La respuesta gremial será clave para preservar la credibilidad del equipo ante: socios, patrocinadores y la afición que lo respalda.

Águilas Cibaeñas lideran la clasificación en LIDOM pese a la tormenta

Las Águilas han anotado quince carreras y permitido siete, con una racha de dos victorias consecutivas. Su diferencial de +8 y el dominio tanto en casa como de visitante confirman que, pese a la turbulencia institucional, el roster responde con firmeza y ambición deportiva.