Franco Mastantuono hace historia con Real Madrid en tiempo récord (+dato)

En menos de un mes, Franco Mastantuono demostró ser de la entera confianza de su entrenador, Xabi Alonso, que lo mantiene como uno de los inamovibles en la alineación del Real Madrid.

Así lo demostró, el sábado pasado, el otrora jugador del equipo merengue, cuando le brindó su segunda titularidad consecutiva en apenas tres jornadas disputadas de LaLiga.

Una huella en la historia del Madrid

Pese a ya haber disputado casi 90 minutos entre los dos primeros partidos de la máxima categoría del balompié español, el pasado 31 de agosto tuvo la oportunidad de hacer historia.

El volante argentino fue seleccionado por Alonso en el 11 inicial para enfrentar al Mallorca, esa fecha. Pero sin saberlo, ese mismo día se convertiría en el jugador más joven del Real Madrid que es titular en el Santiago Bernabéu.

Dicho hito lo registró a sus 18 años y 16 días de haberlos cumplido. Cabe destacar que, en la segunda jornada de LaLiga, Mastantuono había conseguido ser el jugador más joven en los ultimos 20 años, en obtener la titularidad con el conjunto blanco en el torneo local.