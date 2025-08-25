Franco Mastantuono ilusiona: ¿Desde cuándo un jugador tan joven no era titular con el Real Madrid en liga?

Suscríbete a nuestros canales

Con apenas 18 años y 10 días, Franco Mastantuono se convirtió en protagonista en el Real Madrid al ser titular en un partido de LaLiga. El joven argentino, considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial, ha entrado por la puerta grande en el equipo blanco, generando ilusión entre los aficionados y despertando grandes expectativas sobre su futuro.

El ex-jugador de River Plate estuvo en el 11 inicial del equipo dirigido por Xabi Alonso el pasado domingo ante Real Oviedo, donde jugó 63 minutos, hasta que fue reemplazado por Brahim Díaz.

¿Desde cuándo un jugador no se daba esto en el Real Madrid?

Para encontrar un precedente similar hay que remontarse a 2005. Desde entonces, ningún futbolista de tan corta edad había logrado ser titular en un encuentro liguero con el conjunto madridista. Este dato refleja la magnitud de lo conseguido por Mastantuono, que se suma a una lista muy reducida de jugadores precoces que han tenido la confianza del cuerpo técnico para iniciar un partido oficial con el primer equipo.

El récord no solo habla del talento y la personalidad del jugador argentino, sino también de la apuesta del Real Madrid por el futuro. Dar minutos de titularidad a un futbolista de 18 años implica reconocer su calidad y su capacidad para competir al más alto nivel en un club con la exigencia que caracteriza al equipo merengue.

La ilusión que genera Franco Mastantuono va más allá de su presente. Con el tiempo, se sabrá si logra consolidarse como una figura clave del Real Madrid, pero lo cierto es que ya ha dejado una huella histórica con su récord de precocidad.