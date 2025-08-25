El día que el Real Madrid invirtió en la salvación del Real Oviedo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En 2012, el Real Oviedo atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia. La entidad carbayona, símbolo del fútbol asturiano, estaba al borde de la desaparición por falta de recursos. Fue entonces cuando el mundo del fútbol se volcó con el club, y entre las muchas muestras de apoyo destacó la del Real Madrid.

La importante ayuda del Madrid al Oviedo que no se olvida

El club blanco decidió aportar 100.000 euros para la compra de acciones del Oviedo, un gesto que no solo ayudó a garantizar su supervivencia, sino que también sirvió como ejemplo de solidaridad dentro del fútbol español. Con esa inversión, el Real Madrid se convirtió en accionista del club carbayón, en un movimiento que fue celebrado tanto en Asturias como en el resto del país.

El gesto madridista quedó grabado en la memoria de la afición oviedista, que siempre ha recordado con gratitud aquella ayuda en los días más oscuros. No se trató de una simple operación financiera, sino de un acto que permitió mantener con vida a un histórico del fútbol español.

Ayer, 24 de agosto de 2025, más de una década después de aquel momento, los caminos de Real Oviedo y Real Madrid volvieron a cruzarse en el terreno de juego. Un reencuentro que no solo fue deportivo, sino también simbólico, recordando a todos que el fútbol, en ocasiones, trasciende la rivalidad y se convierte en un espacio de apoyo mutuo y memoria compartida.

La victoria fue de 3-0, favorable al ganador de 15 UEFA Champions League. Con goles de Kylian Mbappé (dos ocasiones) y Vinicius Jr.