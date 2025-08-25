El Real Madrid le dice no a una oferta multimillonaria por este jugador de futuro

Suscríbete a nuestros canales

Nico Paz este verano ha acaparado las miradas. Son tres meses en donde su nombre está en las noticias y su futuro sobre la mesa. Los rumores comenzaron en junio, cuando todo señalaba su regreso al Real Madrid para la disputa del Mundial de Clubes, y de allí un hilo de diferentes ofertas en Europa de abrieron, incluso hasta de la renovación en el Como.

Todo comenzó luego de los números que dejo la temporada pasada, donde confirmó su habilidad y lo que puede hacer, revolucionando al Como en Italia.

Real Madrid espera su turno

Ahora bien, mientras todo sigue en revuelo desde las oficinas de Valdebebas hay paciencia para cuando llegue su turno. Pues saben que, no habrá ningún movimiento entorno al futuro del argentino sin la aprobación del Real Madrid.

Además que, la opción de recompra del equipo merengue está vigente para este verano y los dos próximos.

Real Madrid confiados en su estrategia

La directiva del Real Madrid tiene un tranquilidad absoluta sobre el futuro de Nico, quien en junio priorizo los minutos en el Como para tener pase al Mundial con la selección argentina.

A la fecha, aún no llegan propuestas a las oficinas de Valdebebas por parte de los dirigentes del Como respecto a Nico Paz. Incluso, la supuesta oferta millonaria de 70M de euros que ha ofrecido el Tottenham al parecer no ha sido creída del todo. Ya que el Como y el propio jugador saben que cualquier movimiento pasa por el Real Madrid.

Es un acuerdo que está claro entre las tres partes, sin espacio para la duda. El Real Madrid no dejará de tener opciones de recompra en cada mercado. También, el club blanco puede hacer valer ese acuerdo para el regreso de Nico Paz, jugador en el que siguen creyendo y no descartan, y menos ahora con el proyecto de Xabi Alonso, donde los canterano son una joya.

En Valdebebas tienen muy presentes la fórmula que están empleando con los jugadores de la cantera y todo señala a Nico Paz.