Mastantuono recibe el llamado de Scaloni

Franco Mastantuono, recibió el llamado de Lionel Scaloni en la convocatoria de la selección argentina para las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, ahora aparece como flamante jugador del Real Madrid.

Aunque no es sorpresa, pues ya su nombre había aparecido en la prelista, el joven de 18 años vuelve a estar presente entre los 29 jugadores del director técnico Lionel Scaloni.

Para estas dos últimas fechas, Argentina se medirá a Ecuador y Venezuela en la fase clasificatoria, aunque la albiceleste ya cuenta con su boleto a la cita mundialista.

El llamado de Mastantuono llega meses después de su histórico debut con el uniforme argentino en las mayores, cuando se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido oficial con la selección argentina absoluta.

Debut de Mastantuono con Argentina

El atacante debutó oficialmente en el encuentro frente a Chile, cuando entró a sustituir a Thiago Almada faltando 11 minutos, en lo que fue victoria 1-0 de la albiceleste.

Mientras que con el Real Madrid, el argentino ya registra dos partidos oficiales desde su llegada al club en agosto. Su debut con la camiseta blanca llegó contra el Osasuna en la primera jornada de La Liga. Por su parte, su primera titularidad ocurrió en la victoria por 3-0 ante el Real Oviedo.

Mastantuono lució bien con el Madrid en el Tartiere, reflejando una buena conexión con sus compañeros y estando presente activamente en el juego ofensivo del equipo.

Lista de convocados de Argentina