Fórmula 1: Verstappen aprieta el Mundial con un hattrick

El piloto de Red Bull Racing ha ganado las última tres carreras para reafirmarse como contendiente al título

Por

Meridiano

Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 05:27 pm
Max Verstappen tuvo un fin de semana perfecto, el campeón del mundo se impuso este domingo 19 de octubre el Gran Premio de Estados Unidos que se realizó en el Circuito de las Américas. Esta es la cuarta victoria del neerlandés en esta carrera.

El piloto del equipo Red Bull Racing no dejó nada para nadie este fin de semana al ganar la carrera sprint, la pole position y el Gran Premio. Con el triunfo Verstappen le dio otro gran recorte en la clasificación y así afianzarse en la lucha por el título.

En el segundo lugar terminó Lando Norris (McLaren), quien tuvo una ruda batalla con Charles Leclerc (Ferrari), este último finalizó en el tercer peldaño del podio. El piloto inglés también aprovechó para recortarle a su compañero de equipo Oscar Piastri (líder del mundial) que finalizó en el quinto lugar y que tuvo otro fin de semana para el olvido.

 

 

En desarrollo

