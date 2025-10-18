Fórmula 1: Choque mundial en la Sprint de Estados Unidos y Verstappen se frota las manos

Suscríbete a nuestros canales

La diosa de la fortuna parece que le dio a Max Verstappen el empujón que necesitaba para soñar con la remontada histórica en la Fórmula 1. El piloto del equipo Red Bull Racing se impuso este sábado 18 de octubre en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos.

Norris y Piastri se chocan Verstappen se escapa

El inicio de la carrera fue limpio para Verstappen, quien mantuvo el liderato, pero el caos estalló en la Curva 1. Oscar Piastri recibió un golpe del Kick Sauber de Nico Hulkenberg, lo que provocó que el McLaren del australiano girara y chocara contra el carro de su compañero, Lando Norris, lo que lo dejó fuera de la carrera inmediatamente.

Aunque Piastri continuó por un momento, ambos McLaren tuvieron que retirarse en la primera vuelta debido a daños. Fernando Alonso también se vio obligado a abandonar tras verse envuelto en el incidente inicial. La situación provocó el despliegue del Safety Car. Hulkenberg, que calificó el incidente como un "sándwich gigante", tuvo que visitar boxes y cayó al puesto 15, mientras que Lance Stroll y Franco Colapinto también hicieron paradas tempranas.

Desafíos y Victoria de Verstappen

Verstappen mantuvo el control en los reinicios, aunque enfrentó un desafío directo de George Russell (Mercedes). En la vuelta 8, Russell intentó un adelantamiento audaz en la Curva 12, lo que resultó en que ambos monoplazas se salieran brevemente de la pista, aunque Verstappen se reincorporó por delante. Los comisarios optaron por no investigar más el incidente.

Más atrás, Lewis Hamilton (P4) superó a su compañero de Ferrari, Charles Leclerc (P5), en una intensa lucha. La carrera se vio interrumpida por un segundo Safety Car en la vuelta 16, después de que Stroll chocara con Esteban Ocon en la Curva 1, forzando la retirada de ambos. El Sprint finalizó bajo el Safety Car, otorgando a Verstappen su 13ª victoria en este formato.

Verstappen se llevó la victoria, con Russell en P2 y Carlos Sainz (Williams) asegurando el P3. Les siguieron los Ferrari de Hamilton y Leclerc, con Alex Albon (Williams) en sexto y Yuki Tsunoda (Red Bull) en séptimo. Ollie Bearman (Haas) cruzó la meta en la octava posición que da puntos, pero una penalización de 10 segundos por exceder los límites de la pista durante un duelo con Kimi Antonelli (Mercedes) lo relegó fuera de la zona de puntos.

Con esta penalización, Antonelli ascendió a la octava posición final, llevándose el último punto disponible. Liam Lawson y Pierre Gasly terminaron en P9 y P10, respectivamente. Un total de cinco pilotos (Norris, Piastri, Alonso, Ocon y Stroll) se retiraron en el movido Sprint.

Así quedó el Mundial