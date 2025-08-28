La Vinotinto jugará amistoso contra Argentina en Estados Unidos ¿Cuándo será? (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela ya tiene confirmado su próximo amistoso internacional. La Vinotinto se medirá ante Argentina en Estados Unidos, en una ventana de partidos que servirá como preparación de cara a los compromisos oficiales.

El equipo venezolano, dirigido por Fernando "El Bocha" Batista espera afrontar esta Fecha FIFA de amistosos clasificado a la Copa del Mundo de 2026, o al menos con la oportunidad de jugar el repechaje.

La Vinotinto se mide a la Albiceleste en USA

Según informó el periodista Gastón Edul, Venezuela y Argentina jugaran en territorio estadounidense entre el 10 y el 14 de octubre. Además, por el lado argentino, el reportero añadió que se espera que además de este partido, jueguen un segundo partido en esa misma gira, esta vez ante un rival centroamericano, aunque ese cruce aún no está cerrado y podría confirmarse en los próximos días.

Para La Vinotinto, este amistoso representa una gran oportunidad de medir fuerzas ante la campeona del mundo y seguir afinando detalles en su proceso de crecimiento. Enfrentar a Argentina le permitirá a Venezuela poner a prueba su nivel competitivo, ganar experiencia internacional y sumar rodaje frente a una de las selecciones más sólidas del planeta, un desafío que sin duda servirá como termómetro de cara a sus propios objetivos deportivos, que quien quita y sea el Mundial del 2026.