¿Se retira? Messi da contundente anuncio previo a su duelo contra la Vinotinto (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Argentina ya tiene su participación asegurada en el venidero Mundial, que se celebrará en Norteamérica en 2026. Los albicelestes han dominado de principio a fin las presentes Eliminatorias sudamericanas y buscarán cerrar con broche de oro ante Venezuela, el próximo jueves 4 de septiembre.

Lionel Messi ya tiene en la mira su siguiente desafío en los Clasificatorios, donde le tocará verse las caras frente a la Vinotinto, que busca conseguir su boleto al repechaje de la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Pese a que los actuales campeones sellaron su boleto a la cita mundialista, el astro argentino vivirá uno de los partidos más especiales en su carrera internacional.

Después de la victoria (3-1) contra Orlando City en la Leagues Cup, Messi confesó que el partido frente a los venezolanos será el último de Eliminatorias en Argentina. El delantero vivirá un duelo inolvidable, donde buscará despedirse de la afición albiceleste desde Buenos Aires.

Messi se despide de Argentina

Lionel Messi confirmó que su último partido de Eliminatorias en Argentina será frente a Venezuela, marcando un momento profundamente emotivo para el fútbol argentino y mundial. El anuncio estaría cerrando su etapa en los clasificatorios en su país natal como el gran referente de todos los tiempos de la selección albiceleste.

Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos, pero si será algo especial, donde me acompañará mi familia y todos los que puedan por parte de mi mujer. Vamos con esa intención", declaró el atacante de Miami Inter.

El encuentro contra Venezuela no será solo un partido más, sino una despedida simbólica del público argentino hacia su capitán, quien les ha regalado innumerables alegrías, incluyendo la reciente conquista de la Copa del Mundo. La Vinotinto será parte de uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol argentino desde el Estadio Monumental, en Buenos Aires.