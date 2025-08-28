La Vinotinto

Hinchas vinotinto agotan sector visitante contra Argentina

La selección venezolana de fútbol se medirá ante 'La Albiceleste' en Buenos Aires

Por Stefano Malavé Macri
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 12:36 am
Venezuela jugará ante Argentina el 4 de septiembre
De cara a su decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, la selección venezolana de fútbol jugará ante Argentina.

Se trata del último duelo en condición de visitante para 'La Vinotinto', así como, probablemente, el último partido de Lionel Messi con la selección argentina en casa, en el Estadio Más Monumental.

Para este duelo, se designó un sector especial para la afición visitante, el cual se ubica en la platea Centenario Alta, detrás de uno de los arcos. Dicha localidad ha sido vendida por completo.

Cabe destacar que el precio de dichas entradas es de 336 mil pesos argentinos, los cuales, traducidos a dólares norteamericanos, se encuentran a 248,70 de acuerdo con la tasa de cambio oficial.

De este modo, se espera que los fanáticos venezolanos se hagan sentir en el Estadio Monumental en Buenos Aires en un compromiso clave para seguir soñando con la primera clasificación mundialista de Venezuela.

