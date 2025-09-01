¡Regreso inesperado! El Real Madrid recuperaría a esta figura (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid respira hondo y con una sonrisa. La recuperación de Jude Bellingham, su estrella y pilar en el mediocampo, podría estar marchando a un ritmo mucho más acelerado de lo previsto.

Si bien la cirugía en su hombro lo había alejado de las canchas con un tiempo de recuperación estimado para mediados de octubre, una luz de esperanza se enciende para el conjunto merengue.

Según ha revelado el periodista Sergio Quirante de la plataforma DAZN, la "gran noticia" en el seno del club blanco es que el mediocampista inglés podría estar de regreso para el derbi de la capital española, el 28 de septiembre, frente al Atlético de Madrid.

¡Vuelve la estrella de Inglaterra!

La lesión de Jude Bellingham, que le llevó a pasar por el quirófano en las últimas semanas, había dejado un vacío notable en el esquema del Real Madrid, aunque hasta el momento ha logrado sacar adelante los partidos.

El plan inicial era darle el tiempo necesario para una recuperación completa, sin prisas ni presiones, con el objetivo de tenerlo en plenitud para la parte más exigente de la campaña, que se inicia en octubre.

Sin embargo, el compromiso y la disciplina de Jude Bellingham en su proceso de rehabilitación han sido ejemplares. El británico, que ha demostrado una mentalidad ganadora desde su llegada al Madrid, parece estar quemando etapas y superando las expectativas de los servicios médicos del club.

El derbi contra el Atlético es siempre un partido de alta tensión, y la presencia del inglés sería un factor determinante. Su regreso, casi un mes antes de lo esperado, sería una noticia positiva en el ámbito deportivo, pensando en el inicio de la UEFA Champions League.