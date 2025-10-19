Tigres se imponen en Margarita tras increíble duelo de pitcheo

Suscríbete a nuestros canales

Sin dudas, el equipo que comanda el beisbol profesional venezolano son los Tigres de Aragua, únicos en conseguir una racha de cuatro triunfos en sus primeros cuatro encuentros en el arranque de esta campaña.

En esta oportunidad, enfrentaron a los Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare en un choque donde los protagonistas fueron los lanzadores, tanto abridores como relevistas, de ambos equipos.

A lo largo de las nueve entradas, el pitcheo colectivo de felinos e insulares logró mantener el cero en el marcador, por lo que todo se definiría en extra innings, donde la escuadra visitante se alzaría con la victoria.

Los Tigres de Oswaldo Guillén llenarían las bases y Gorkys Hernández sería golpeado, mientras que Lorenzo Cedrola mandaría a Odúbel Herrera a la goma con un elevado de sacrificio. Posteriormente, si bien Daniel Juárez permitió un sencillo impulsor de Ramón Flores, el lanzador bengalí lograría cerrar el juego y darle la victoria a Aragua.

De este modo, el elenco centro-occidental consigue mantenerse sólido en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, estableciendo clara ventaja con respecto a Leones del Caracas y Águilas del Zulia.