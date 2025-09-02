Helena Merlín celebró sus 70 años: La reina que venció las sombras de las calles

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Barinas y 2da finalista del Miss Venezuela 1975, Helena Merlín vivió momentos de mucho amor hace días, con la celebración de su cumpleaños número 70. Rodeada del cariño de su familia, la exótica rubia que enamoró a todo el país, celebró su vuelta al sol, totalmente recuperada de las calles y drogas.

Gran celebración

En su perfil de Instagram la belleza posteó imágenes y videos celebrando al máximo con sus seres queridos. En un clip aparece muy emocionada con lágrimas, escuchando la hermosa canción “Versace on the Floor”, de Bruno Mars.

Con corona y banda de Feliz Cumpleaños, Helena festejó cada instante de su día, recibiendo el amor de grandes amigas de su época del Miss Venezuela, como María Conchita Alonso y Maritza Pineda, las dos vencedoras.

“No tengo palabras suficientes para agradecer todo el cariño que he recibido en este día. Cada mensaje, cada detalle y cada muestra de amor me han llenado el corazón. Llegar a los 70 es un regalo, y me siento inmensamente afortunada de poder vivirlo rodeada de tantas personas que hacen mi vida más especial”, escribió en su perfil de la camarita.

Recordando el pasado

Hace algunas semanas la rubia sostuvo una entrevista totalmente honesta con el periodista Luis Olavarrieta, en la que habló de los momentos que vivió en sus años de juventud en Caracas y cómo llegó a las calles de Margarita.

Sin embargo, hoy su historia es de superación, dedicación y ganas, al estar totalmente limpia, dedicada en ayudar a los perritos en situación de calle.