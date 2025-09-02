Play by Play

Play by Play

NYM 1
DET 2
B: 1
S: 2
O: 1
LAD 0
PIT 4
B: 3
S: 2
O: 3
TOR 4
CIN 1
B: 1
S: 2
O: 1
CLE 1
BOS 0
B: 0
S: 0
O: 3
MIA 0
WSH 0
B: 0
S: 0
O: 1
Pre-Game
SEA 0
TB 0
Pre-Game
LAA 0
KC 0
Pre-Game
ATL 0
CHC 0
Pre-Game
CWS 0
MIN 0
Pre-Game
ATH 0
STL 0
Pre-Game
NYY 0
HOU 0
Pre-Game
SF 0
COL 0
Pre-Game
BAL 0
SD 0
Pre-Game
TEX 0
AZ 0

NYM
74-64 (.536)
1
Alta 2nd 1 out
2

DET
80-59 (.576)
Jeff McNeil

AL BATE

Jeff McNeil (DH)
0 - 0
Sawyer Gipson-Long

LANZA

Sawyer Gipson-Long
1.1 IP, 1 CL, 2 K, 27 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3
3
Bola mala
Slider 81.7 MPH.
Rotación:2.550RPM
2
Foul
Four-Seam Fastball 92.9 MPH.
Rotación:2.365RPM
1
Foul
Slider 81.7 MPH.
Rotación:2.575RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
1 - - - - - - - 1 1 0
2 - - - - - - - 2 2 0
Entradas NYM DET
Pete Alonso batea jonrón (32) con elevado por el jardín central. 1 0
Spencer Torkelson pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Kerry Carpenter anota Riley Greene a 2da. 1 1
Wenceel Pérez pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Juan Soto. Riley Greene anota . Wenceel Pérez out en 2da con el tiro, jardinero derecho Juan Soto a receptor Luis Torrens a campo corto Francisco Lindor. Spencer Torkelson a 3ra. 1 2
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 1-0 0 0 0 .266
J. Soto RF 1-0 0 0 0 .256
P. Alonso 1B 1-1 1 1 1 .268
B. Nimmo LF 1-0 0 0 0 .263
M. Vientos 3B 1-0 0 0 0 .241
J. McNeil DH 0-0 0 0 0 .259
C. Mullins CF 0-0 0 0 0 .223
L. Torrens C 0-0 0 0 0 .226
B. Baty 2B 0-0 0 0 0 .249




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nolan McLean 1.0 2 2 1 24-12 1.69
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Keith DH 1-0 0 0 0 .256
G. Torres 2B 1-0 0 0 0 .264
K. Carpenter RF 0-0 1 0 0 .257
R. Greene LF 0-0 1 0 0 .270
S. Torkelson 1B 1-1 0 0 1 .237
W. Pérez CF 1-1 0 0 1 .261
Z. McKinstry 3B 0-0 0 0 0 .264
D. Dingler C 0-0 0 0 0 .279
T. Sweeney SS 0-0 0 0 0 .207




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Sawyer Gipson-Long 1.1 1 1 2 27-17 4.44

NY Mets
Detroit
1 H 2
1 HR 0
4 TB 2
0 DEB 1

NY Mets
Detroit
1 K 2
12 ST 17
2 H 1
2 BB 0
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 80 58 .580 - W1
Mets 74 64 .536 6.0 W1
Marlins 65 73 .471 15.0 L1
Braves 62 76 .449 18.0 L1
Nationals 54 83 .394 25.5 W1
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 80 59 .576 - L1
Royals 70 67 .511 9.0 L1
Guardians 68 68 .500 10.5 L2
Twins 62 75 .453 17.0 L1
White Sox 50 88 .362 29.5 W2
Probabilidad de ganar
63.2 %
2 parte alta
(B:1 S:2 O:1)

NY Mets 1 - 2 Detroit
Datos del encuentro
Estadio: Comerica Park
Localidad: Detroit, Michigan
El clima: Clear, 75 ºF
Capacidad: 41.083
Árbitros:
Home Plate: D.J. Reyburn
1era base: Sean Barber
2da base: Steven Jaschinski
3era base: John Libka
