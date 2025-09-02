|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|0
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|2
|0
|Entradas
|NYM
|DET
|1º
|Pete Alonso batea jonrón (32) con elevado por el jardín central.
|1
|0
|1º
|Spencer Torkelson pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Kerry Carpenter anota Riley Greene a 2da.
|1
|1
|1º
|Wenceel Pérez pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Juan Soto. Riley Greene anota . Wenceel Pérez out en 2da con el tiro, jardinero derecho Juan Soto a receptor Luis Torrens a campo corto Francisco Lindor. Spencer Torkelson a 3ra.
|1
|2
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|1-0
|0
|0
|0
|.266
|J. Soto RF
|1-0
|0
|0
|0
|.256
|P. Alonso 1B
|1-1
|1
|1
|1
|.268
|B. Nimmo LF
|1-0
|0
|0
|0
|.263
|M. Vientos 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.241
|J. McNeil DH
|0-0
|0
|0
|0
|.259
|C. Mullins CF
|0-0
|0
|0
|0
|.223
|L. Torrens C
|0-0
|0
|0
|0
|.226
|B. Baty 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.249
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nolan McLean
|1.0
|2
|2
|1
|24-12
|1.69
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|C. Keith DH
|1-0
|0
|0
|0
|.256
|G. Torres 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.264
|K. Carpenter RF
|0-0
|1
|0
|0
|.257
|R. Greene LF
|0-0
|1
|0
|0
|.270
|S. Torkelson 1B
|1-1
|0
|0
|1
|.237
|W. Pérez CF
|1-1
|0
|0
|1
|.261
|Z. McKinstry 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.264
|D. Dingler C
|0-0
|0
|0
|0
|.279
|T. Sweeney SS
|0-0
|0
|0
|0
|.207
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Sawyer Gipson-Long
|1.1
|1
|1
|2
|27-17
|4.44
|
NY Mets
|
Detroit
|1
|H
|2
|1
|HR
|0
|4
|TB
|2
|0
|DEB
|1
|
NY Mets
|
Detroit
|1
|K
|2
|12
|ST
|17
|2
|H
|1
|2
|BB
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|1-0
|0
|0
|0
|.266
|J. Soto RF
|1-0
|0
|0
|0
|.256
|P. Alonso 1B
|1-1
|1
|1
|1
|.268
|B. Nimmo LF
|1-0
|0
|0
|0
|.263
|M. Vientos 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.241
|J. McNeil DH
|0-0
|0
|0
|0
|.259
|C. Mullins CF
|0-0
|0
|0
|0
|.223
|L. Torrens C
|0-0
|0
|0
|0
|.226
|B. Baty 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.249
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nolan McLean
|1.0
|2
|2
|1
|24-12
|1.69
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|C. Keith DH
|1-0
|0
|0
|0
|.256
|G. Torres 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.264
|K. Carpenter RF
|0-0
|1
|0
|0
|.257
|R. Greene LF
|0-0
|1
|0
|0
|.270
|S. Torkelson 1B
|1-1
|0
|0
|1
|.237
|W. Pérez CF
|1-1
|0
|0
|1
|.261
|Z. McKinstry 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.264
|D. Dingler C
|0-0
|0
|0
|0
|.279
|T. Sweeney SS
|0-0
|0
|0
|0
|.207
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Sawyer Gipson-Long
|1.1
|1
|1
|2
|27-17
|4.44
|
NY Mets
|
Detroit
|1
|H
|2
|1
|HR
|0
|4
|TB
|2
|0
|DEB
|1
|
NY Mets
|
Detroit
|1
|K
|2
|12
|ST
|17
|2
|H
|1
|2
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mets
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|0
|Tigers
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|2
|0
|Entradas
|NYM
|DET
|alta
|1º
|Pete Alonso batea jonrón (32) con elevado por el jardín central.
|1
|0
|baja
|1º
|Spencer Torkelson pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Kerry Carpenter anota Riley Greene a 2da.
|1
|1
|baja
|1º
|Wenceel Pérez pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Juan Soto. Riley Greene anota . Wenceel Pérez out en 2da con el tiro, jardinero derecho Juan Soto a receptor Luis Torrens a campo corto Francisco Lindor. Spencer Torkelson a 3ra.
|1
|2
Ver más