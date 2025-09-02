Servicios

Aumento de tarifas de peajes: Nuevos montos en vigencia

Los conductores deben estar atentos a estos cambios y planificar en consecuencia para evitar sorpresas en sus viajes

Por Meridiano

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 03:32 pm
Este 1 de septiembre, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha implementado un nuevo ajuste en las tarifas de peajes a nivel nacional. Esta medida representa el tercer incremento del año 2025, afectando a diversos tipos de vehículos y unidades de transporte.

El reciente ajuste se suma a dos incrementos anteriores en el mismo año. En agosto, el monto mínimo de peaje pasó de 30 a 75 bolívares. Anteriormente, en enero, los conductores ya habían experimentado un cambio significativo cuando la tarifa mínima aumentó de 15 a 30 bolívares. Estos cambios reflejan un esfuerzo por parte del gobierno para ajustar las tarifas a la realidad económica del país.

Nuevas tarifas por tipo de vehículo

Las nuevas tarifas de peaje varían dependiendo del tipo de vehículo y el número de ejes. A continuación, se detallan los nuevos montos que entraron en vigencia:

• Vehículos livianos y microbús: 80 bolívares.

• Buses: 120 bolívares.

• Carga Liviana: 570 bolívares.

• Carga pesada (2 ejes): 640 bolívares.

• Carga pesada (3 ejes): 710 bolívares.

• Carga pesada (4 ejes): 780 bolívares.

• Carga pesada (5 ejes): 910 bolívares.

• Carga pesada (6 ejes): 1.140 bolívares.

Impacto en los conductores

Este aumento en las tarifas de peajes podría tener un impacto significativo en los costos operativos de los transportistas y conductores, especialmente aquellos que utilizan vehículos pesados para el transporte de mercancías. Los usuarios deberán considerar estos nuevos precios al planificar sus rutas y presupuestos.

La implementación de estas nuevas tarifas es parte de una serie de ajustes que busca equilibrar las necesidades económicas del país con la infraestructura vial.

Martes 02 de Septiembre de 2025
