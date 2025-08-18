Cambio de placas en el INTT: Proceso y requisitos en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Las placas vehiculares son el documento de identidad de un automóvil en Venezuela. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) es la entidad encargada de su emisión y control. Conocer el proceso para cambiarlas es crucial para evitar sanciones y circular legalmente.

¿Por qué es obligatorio el uso de placas?

Según el Artículo 59 de la Ley de Transporte Terrestre, todo vehículo que circule por el país debe portar sus placas identificadoras de manera visible, una en la parte delantera y otra en la posterior. Circular sin ellas o con placas que no correspondan al vehículo es motivo de una sanción, de acuerdo con el Artículo 107 de la misma ley.

Motivos para solicitar el cambio de placas

El Artículo 60 de la Ley de Transporte Terrestre establece las razones por las cuales un conductor puede solicitar un cambio de matrículas. Los principales motivos son:

Deterioro: Si las placas están desgastadas o ilegibles.

Robo o hurto: En caso de que las placas sean sustraídas.

Extravío: Si se pierden por accidente.

Portar matrículas anteriores: Para actualizar el diseño de las placas a la versión actual.

Requisitos para cambiar las placas de tu vehículo

Para iniciar el trámite, debes dirigirte a cualquiera de las oficinas del INTT en el país y presentar los siguientes documentos:

Planilla Única de Trámite: Debes haberla pagado previamente a través de los canales autorizados por el INTT. Cédula de Identidad: Debe estar laminada y vigente. Certificado de Registro de Vehículo: El documento original que certifica la propiedad del vehículo. Constancia de Experticia de Seriales: Un documento original emitido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Placas Identificadoras del Vehículo: Las placas físicas que deseas cambiar. Denuncia (en caso de robo o extravío): Si el motivo es la pérdida o robo, debes consignar la denuncia original realizada ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Una vez que tengas todos los requisitos, el proceso de cambio de placas en el INTT se realiza de manera eficiente para que puedas circular con tu vehículo de forma segura y legal.