Miami Marlins llaman a Grandes Ligas a super prospecto venezolano

Venezuela podría tener a un nuevo bigleaguer en la presente temporada de MLB. Los Marlins de Miami han llamado a Máximo Acosta, que apunta a convertirse en el criollo número 499 en ver acción en las Grandes Ligas.

El caraqueño ha destacado en gran parte de la campaña como campocorto en la sucursal AAA-Jacksonville de la franquicia de la Florida. El torpedero impresionó desde el primer momento en los diamantes, cuando selló una firma de 1,65 millones de dólares en 2019 para firmar con los Rangers de Texas.

Acosta llegó a Miami en un cambio que llevó a Jake Burger a los Vigilantes. Antes de graduarme con la organización de la Liga Nacional, el paracorto atravesaba por un buen momento ofensivo que aceleró su proceso de dar el salto al mejor béisbol del mundo. Los Marlins comienzan una serie de tres encuentros como local ante Cardenales de San Luis en la jornada de este lunes por la noche.

El campocorto apunta a convertirse en el quinto jugador de las Águilas del Zulia en hacer su estreno en la presente temporada de MLB. El infielder de 22 años se uniría de Juan Morillo (Arizona), Andry Lara (Washington) Jorbit Vivas (Yankees) y Kenedy Corona (Houston) que han participado en 2025.

Entre sus estadísticas en Las Menores con los Jacksonville, el joven pelotero cuenta con 12 jonrones, 49 remolcadas, 88 hits, 52 anotadas, 13 dobles, tres triples, .319 en porcentaje de embasado (OBP), OPS de .695 y un average de .232 en 106 partidos.

Acosta muestra un talento para batear, defender y moverse de gran manera en las almohadillas. De acuerdo con MLB Pipeline, es un pelotero que se proyecta como un utility apenas se haga su espacio en las Grandes Ligas.